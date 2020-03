Har bestilt ny deponivurdering for Brevik

Nyheter

Det er Direktoratet for mineralforvaltning og Miljødirektoratet som har fått i oppdrag å gjennomføre vurdering av om samdrift mellom deponi for farleg avfall og fortsatt kalkutvinning i Dalen gruver i Brevik, er mogleg og forsvarlig. Oppdraget er gitt av Nærings- og fiskeridepartementet i samråd med Klima- og miljødepartementet i etterkant av Ekspertutvalets rapport og høyringsprosessen etter den. Ekspertutvalet tilrådde å sjå bort frå Brevik som lokalitet for farleg avfall.