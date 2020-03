Tre nye koronatilfeller i Molde onsdag

Nyheter

De nye tallene kommer fram i en oversikt på Molde kommunes nettsider onsdag kveld. Antall smitta i Molde har dermed økt fra to til fem i løpet av onsdagen.

– Har vært i karantene

– Vi jobber med smitteoppsporing, og vurderer at dette er «importert» smitte. Personene det gjelder har så langt vi vet vært i karantene helt siden de kom heim til Molde. Smitterisikoen til omgivelsene anser vi derfor som lav, sier kommuneoverlege Cato Innerdal i Molde kommune til Rbnett onsdag kveld.

– Fortsatt kontroll på situasjonen, men avgjørende at alle tar dette svært alvorlig Tirsdag fikk Molde sitt andre tilfelle av koronasmitte. Kommuneoverlege Cato Innerdal sier de fortsatt har kontroll på situasjonen i kommunen.

Smittet i Oslo

Tirsdag ble én person bekreftet smittet.

– Smittekilden antas å være i Oslo. Vedkommende har ikke vært på jobb den siste uka. Pasienter og kolleger vurderes derfor ikke å ha vært eksponert for smitte. Vi har god oversikt over hvem personen har hatt nærkontakt med. Det er et lite antall, og vi arbeider med smitteoppsporing, sa kommuneoverlege Cato Innerdal i Molde kommune i en pressemelding om dette smittetilfellet.

Én person i Molde er friskmeldt fra viruset.

Kommunelegen i Rauma i gang med å spore hvor smittet har fått viruset fra – Flere hundre personer kan ha hatt kontakt Den smitta apotekansatte på Åndalsnes kan ha hatt en form for kontakt med flere hundre personer som apotekkunder, sier kommunelege Jon Sverre Aursand i Rauma.

Rauma fikk sitt andre bekrefta tilfelle onsdag, da en apotekansatt testa positivt. Også Sunndal har to tilfeller, der den ene er innlagt på intensivavdelinga ved Molde sjukehus. Også ved Ålesund sjukehus er én person innlagt for covid-19.

31 smitta i fylket

31 personer var onsdag kveld bekrefta smitta av koronaviruset i Møre og Romsdal, fordelt på disse kommunene:

Ålesund 7

Molde 5

Sula 4

Ørsta 4

Kristiansund 3

Rauma 2

Sunndal 2

Ulstein 2

Giske 1

Vanylven 1