– Fortsatt kontroll på situasjonen, men avgjørende at alle tar dette svært alvorlig

- I går testet vi 84 personer. Disse testes i tråd med nasjonale retningslinjer. Slik situasjonen er nå kan vi ikke ta oss den «luksusen» å teste flere enn de som omfattes av retningslinjene fordi tilgangen på «testmateriell» er begrenset. Derfor må vi begrense antall tester, sier Innerdal.

Innerdal sier det er avgjørende for hva som skjer framover at folk overholder retningslinjene som er gitt.

- Konsekvensen av at vi begrenser antall tester, er imidlertid at dette betyr at personer som er i hjemmeisolering, må forholde seg til de forholdsreglene som er gitt for slik isolering. Det er avgjørende at alle tar dette svært alvorlig. Jo flere smittede vi har i kommunen og landet, jo viktigere er det at karantenereglene etterleves, sier Innerdal.

Han forsikrer at de har kontroll på situasjonen rundt personen som testet positivt i Molde i går. Han vil ikke uttale seg om tilstanden til vedkommende.

- Det er en situasjon vi har kontroll på. Av hensyn til taushetsplikten uttaler vi oss ikke om tilstanden til personen, sier Cato Innerdal.