Erna Solberg: Stenger flyplasser og havner

Regjeringa innfører nå flere nye grep for å bremse spredningen av koronaviruset, sa statsministeren på pressekonferansen

Hun innledet med at det for bare en uke siden var 15 smittede i Norge, nå er det nær tusen, og to er døde.

– Situasjonen er alvorlig. Vi og mange andre land er satt på en stor prøve, som rammer hverdagen, helsevesenet og økonomien vår. Jeg er rørt og takknemlig for innsatsen mange nå gjør, både de i helsevesenet og alle andre, sa Solberg. Og:

– Vi gjør disse tiltakene for dem som har størst utfordringer hvis de blir smittet, og også for dem som ellers er syke og trenger hjelp i helsevesenet.

Stenger flyplasser og havner

Første grep er dette:

– Vi stenger våre flyplasser og havner, med virkning fra mandag kl. 08. Og vi vil ha utstrakt kontroll ved grensene. Det blir vedtatt av statsråd søndag. Ingen får reise til Norge hvis de ikke har en spesiell grunn til å komme, sa hun. Men:

– Det betyr ikke hermetisk stengte grenser, Norge har Europas lengste grense, mot Sverige. Og vi trenger å få inn livsnødvendige varer, og vi vil ha ut varer som andre trenger, sa hun.

Solberg understreket at nordmenn i utlandet skal få komme hjem, men at de må ta kontakt med sine forsikringsselskap og reiseoperatører. Nordmenn skal kunne reise gjennom Danmark, sjøl om Danmark allerede har stengt sine grenser.

– Instruksen som blir vedtatt, er en instruks for bortvisning for dem som ikke har grunn til å komme til Norge, sa hun.

I mellomtiden, før flyplasser og havner stenges mandag, møtes innkommende passasjerer av Heimevern og Sivilforsvar, og må rett i karantene eller vende tilbake der de kom fra.

Alle på hytta må reise hjem

Statsministeren sa også at alle som har reist på hytta i disse tider, må reise hjem. Om nødvendig skal Sivilforsvaret bidra til å få folk til å forlate hyttene.

– De som reiser på hyttene nå, gjør det vanskelig for alle kommunene å ivareta liv og helse. Mange hytter ligger i små kommuner som har nok med å ta seg av sine egne innbyggere. De som er der, må reise hjem, sier statsministeren.

Venter titusenvis av permitterte

Solberg sa også at hun forventet svært tøffe tider for næringslivet i tiden som kommer, med titusenvis av permitteringer.

Utenriksdepartementet har også oppdatert sine reiseråd fra lørdag, og der fraråder de alle reiser til utlandet hvis de ikke er strengt nødvendige.

Solberg opplyste ellers at regjeringen er i dialog med både Norwegian og SAS for å skaffe fly hvis det blir nødvendig å hente smittevernsutstyr fra Kina til Norge.

Hvorfor testes ikke flere?

P4 spør hvorfor ikke flere blir testet her i landet, slik Sør-Korea har gjort.

Solberg svarer at det handler om begrenset kapasitet på testing, slik at man tester dem som har symptomer.

Saka blir oppdatert.