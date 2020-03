To nye smitta i Ålesund - hardest ramma i fylket

Nyheter

Det er i sin oppdatering fredag at Ålesund forteller at to nye personer er stadfesta positive med koronasmitte.

De opplyser også at alle positive prøver kan spores til reiser til Østerrike og Nord-Italia.

Til sammen er seks personer smitta av koronaviruset i Ålesund, per fredag 13. mars klokka 15.26. Det bringer tallet i Møre og Romsdal opp til ti.

Ifølge VG.no har Møre og Romsdal nest færrest smittede i landet, med ti. Flest rapporterer VG at Viken fylke har, med 230 smittede fredag i 17-tida. Til sammen rapporterte avisa da om 905 smittede i hele landet.