Ansatt ved Ålesund sjukehus testa positivt på korona

Nyheter

(Smp:)- Vedkommende har vært i USA og er nå satt i hjemmeisolasjon, skriver helseforetaket.

Den ansatte var på jobb ved Seksjon for dialyse og nyresykdommer mandag og tirsdag denne uka, men skal ikke ha hatt direkte pasientkontakt. Ei kartlegging fredag ettermiddag viser at 12 ansatte på sjukehuset har hatt nærkontakt med den smitta, disse er varsla og satt i hjemmekarantene i 14 dager.

- Den ansatte har tatt prøve hos fastlegen sin, og fikk svaret på dette klokka 14.50 fredag. Vi sendte da straks hjem alle som kunne ha vært i nærheten av vedkommende, sier klinikksjef Elisabeth Siebke til Sunnmørsposten.

- Den ansatte var på sjukehuset på mandag og tirsdag og hadde ingen symptomer og ingen direkte pasientkontakt, sier Siebke, som sier at vedkommende gjorde kontorretta arbeid.

Pasienter som har vært til behandling ved Seksjon for dialyse og nyresykdommer blir varsla om situasjonen fredag kveld. De som ønsker mer informasjon kan ringe 951 56 787, skriver Helse Møre og Romsdal. Telefonen åpner fredag kveld klokka 20.00 og blir åpen klokka 9-21.00 lørdag og søndag.

- Varslet legevakt - fikk klarsignal

Sunnmørsposten har vært i kontakt med et familiemedlem av den ansatte, som forteller:

Den ansatte kom hjem fra reise søndag kveld, og tok umiddelbart kontakt med legevakta for å rådføre seg, etter å ha vært på reise. Den ansatte tok også kontakt med arbeidsgiver mandag morgen, før jobb. I og med at den ansatte var både symptomfri, og at USA ikke ble ansett som et hæyrisikoområde, fikk vedkommende klarsingal om å møte på jobb.

Ble ikke ansett som risikoområde

Klinikksjef Elisabeth Siebke sier at helseforetaket fulgte de nasjonale retningslinjene som gjaldt på det tidspunktet.

- Vedkommende hadde ingen symptomer, og kom fra et land som ikke var regnet som et risikoområde, altså fra USA. På det tidspunktet var det ikke kjent at man kunne være i risiko, så dette var i henhold til nasjonale prosedyrer. I ettertid har både lokale og nasjonale helsemyndigheter innskjerpa rutinene for når man skal på jobb, sier Siebke.

Jobber med å sikre bemanninga

Klinikksjefen sier at helseforetaket nå jobber med å sikre bemanninga slik at alle dialysepasienter får tilbud som normalt i neste uke.

Avdelingen ble umiddelbart vasket ned, men har ikke blitt stengt, sjukehuset opprettholder aktiviteten.

- Vi har mange ansatte som ikke har vært i kontakt med den smittede,og jobber med å sikre oss bemanning, vi har også skaffet oss oversikt over andre ansatte med denne kompetansen, sier Siebke.

- Vi har opprettet en egen telefon slik at pasienter med nyresjukdommer eller som går i dialyse skal få tett oppfølging, fordi de er en ekstra sårbar gruppe, sier hun.

Seksjonen vil også tilby nødvendig poliklinisk behandling. Pasienter som får avlyst sin time vil få beskjed fra sjukehuset, sier klinikksjef Elisabeth Siebke.

- Hvor stor anser du risikoen for at pasienter har blitt smitta?

- Det anser jeg som ekstremt lite sannsynlig, når vedkommende ikke har vært i kontakt med pasientene. Det er også begrenset hvor mye vedkommende har vært i kontakt med andre ansatte, men for sikkerhets skyld er alle satt i karantene.

Hun sier at sjukehuset og helseforetaket ar vært forberedt på at dette kan skje.

- Egentlig har vi vel ventet at dette kunne komme til å skje på ett eller annet tidspunkt. Det er godt for oss å vite nå at det går bra med ansatte og pasientene våre, sier klinikksjefen.

Denne saka ble først publisert i Sunnmørsposten.