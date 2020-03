Sunndal stenger to barnehager etter mulig korona-smitte i Eidsvåg

Nyheter

Onsdag ble det kjent at 100 personer settes i karantene etter at et barn trolig er smittet av koronaviruset i en barnehage i Eidsvåg. Et stort apparat i Molde kommune jobber med å få varslet alle som har vært i kontakt med barnet. Dette har ført til at Eidsvåg barne- og ungdomsskole holdes stengt, samt Eidsvåg legekontor og Nessethallen. Høgnakken barnehage i Nordbyen i Molde holdes også stengt, som følge av mulig kobling til det smittede barnet.

Nå melder kommunedirektør i Sunndal, Randi Dyrnes, at de også tar korona-tiltak som følge av smitten i Eidsvåg barnehage. Det har blitt avdekket en mulig forbindelse mellom Eidsvåg barnehage og to ansatte ved barnehager i Sunndal. De to ansatte er nå i hjemmekarantene.

Kommunen har behov for å undersøke nærmere, og inntil det er avklart, har kommunen iverksatt følgende tiltak fra torsdag 12. mars:

Holssand og Ålvundeid barnehager, samt SFO på Ålvundeid holdes stengt.

Kommunedirektøren skriver at dette er en føre var-holdning, og at kommunen følger situasjonen nøye. Det vil også bli gitt ny informasjon i løpet av dagen.