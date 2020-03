Deler ut tre raude kort til fylkespolitikarane

Nyheter

Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag og Creo organiserer om lag 1100 av dei tilsette i Møre og Romsdal fylkeskommune. Dette utgjer over halvparten av lærarane og leiarane i den vidaregåande skulen. Dei tre organisasjonane har heile tida ropt eit varsku når det gjeld dei nedskjeringane som vart gjorde i desember 2019.

– Dette såg vi på som ei rasering av den kvalitative gode vidaregåande opplæringa som vårt fylke er kjend for. Ein desentralisert skulestruktur med eit breitt tilbod både på yrkesfag og studiespesialiserande med svært gode resultat. I tillegg har tilbodet i vårt fylke vore svært kostnadseffektivt, skriv Gerd Botn Brattli, fylkesleiar i Utdanningsforbundet, Pål Aarsæther, fylkesleiar i Norsk Lektorlag og Magnhild Tafjord, hovudtillitsvald i Creo i ei felles pressemelding.

Tre krav

Etter meldinga om at fylkeskommunen har tidenes overskot for 2019, stiller dei krav om at dette skal kome utdanning til gode.

I pressemeldinga listar dei opp tre krav:

– Reverser skulekutta som vart gjorde i desembertinget. Dette vart gjort på feil grunnlag. Bruk 200 mill. av overskotet til skuledrift og skulebygg.

– Utset søknadsfristen til 15. mai 2020 og opprett alle dei nedlagte tilboda frå hausten att. Dette er fullt mogleg i følgje Vigo.

– Ikkje noko overtal eller oppseiingar vert aksepterte av våre organisasjonar på bakgrunn av nedskjeringane i utdanningssektoren.

– Rammar framtida i fylket

Dei tre forbunda meinar kutta rammar framtida i fylket.

– Det som har skjedd no rammar særskilt framtida i fylket vårt. Det er elevane som er taparane når politikarane byggjer ned gode skuletilbod. Det er barn og unge som råkast mest når våre eigne kulturtilbod skjerast ned. Det rammar også dei unge som ynskjer å etablere seg i fylket vårt når arbeidsplassar vert utrygge og skuletilbod forsvinn. Det er eit politisk ansvar å bygge opp framtida i fylket vår – ikkje rasere den, skriv dei i pressemeldinga.