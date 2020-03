Kommuneoverlegen: – Ingen økt smitterisiko i Molde på grunn av dette

Nyheter

Torsdag ble det kjent at en person i Molde er smittet av koronaviruset.

– Pasienten er hjemme og er isolert der sammen med ektefelle, sier Innerdal til Romsdals Budstikke.

– Er personen veldig sjuk?

– Vedkommende har ikke behov for sjukehusinnleggelse. Det er også viktig at personen ikke var på den mye omtalte konserten i Molde sist helg, men har vært på reise i Nord-Italia og ble sjuk etter hjemkomsten. Vedkommende har ikke vært i nærheten av andre folk etter sjukdomsutbruddet.

Venner som var med koronasmitta på konsert er ikkje smitta Negative prøver for to av dei som var saman med koronasmitta kvinne som var på konsert og pub i Molde.

Ikke økt smitterisiko i Molde

Kommuneoverlegen sier dette sjukdomstilfellet ikke har økt smitterisikoen her lokalt.

– Dette er en ventet utvikling. Men når det gjelder dette ene smittetilfellet, så regner vi med det ikke utgjør en økt smitterisiko i kommunen. Tiltakene vi har gjort rundt denne personen har vært i tråd med rådene fra Folkehelseinstituttet og derfor er vi så trygge som vi kan være på at dette ikke utgjør en smitterisiko, sier Innerdal.

Personen som nå er smittet kom fra reisen i Nord-Italia med fly til Molde.

– Folk trenger ikke være redde for å dra på flyplassen i Molde på grunn av dette. Personen som har fått påvist smitte ble sjuk såpass lenge etter at vedkommende kom hjem, så vi regner med at personen ikke var smittebærende under reisende, sier kommuneoverlegen.

De samme rådene gjelder

Innerdal sier folk i Molde-området kan oppføre seg akkurat på samme måte som før dette sjukdomstilfellet ble kjent.

– De praktiske rådene vi har til innbyggerne våre, er akkurat de samme som tidligere i uka, sier han.

– Det er viktig med god hånd- og hostehygiene og generelt sørge for å ta vare på seg selv. Så lenge du er frisk kan du fortsatt dra på besøk til andre og oppføre deg normalt, understreker Innerdal.

– Folk kan dra på besøk til andre og ut på konserter eller andre arrangement som samler mange?

– Enn så lenge så ser vi ingen grunn til å be folk holde seg hjemme, verken fra konserter eller andre steder der det er samlet mange folk. Dersom situasjonen endrer seg, så vil vi – i samråd med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet – gi nye råd. På det tidspunktet vi mener at noen andre tiltak må gjennomføres, så vil det bli gjort kjent.