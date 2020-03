James Bond utsatt et halvår

Nyheter

Det var nettsida 007.com som onsdag meldte at storfilmen No Time to Die - med opptak på Atlanterhavsvegen - utsettes. I Norge har flere medier meldt nyheten.

Det er bare en kort melding 007-nettsida la ut onsdag. Den sier at MGM, Universal og Bond produsentene Michael G. Wilson og Barbara Broccoli «etter nøye overveielser og grundig evaluering av det globale kinomarkedet», vil utsette premieren på «No Time To Die» til november.

Filmen får premiere i Storbritannia 12. november 2020, og deretter verden rundt. USA får premiere 25. november.