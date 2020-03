12 operasjonsstuer i Molde utnyttes mer effektivt. Kortere ventetid for pasientene

Opererer 800 flere

Aktiviteten er stor ved de 12 operasjonsstuene på Molde sjukehus. I år ligger det an til at sjukehuset opererer 800 flere pasienter enn i fjor. Det er godt nytt for pasienter som venter.