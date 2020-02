Drastisk økning i mobbing på skolene i Rauma: – Vi må tenke helt annerledes

Nyheter

Utdanningsdirektoratets oversikt over mobbing i skolene er dyster lesing for den politiske og den administrative ledelsen i Rauma. Tallene fra Elevundersøkelsen viser at spesielt sjuende trinn i Rauma har sine utfordringer. Hele 13,5 prosent av elevene her sier de blir mobbet av medelever, voksne eller digitalt mobbet av noen på skolen 2-3 ganger i måneden.