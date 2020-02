Kan bli Turistforeningas nye senter i Molde

Nyheter

Tirsdag skal formannskapet i Molde gjøre vedtak om hva som skal skje med barnehagebygget på Banehaugen i Molde sentrum. Barnehagevirksomheten her ble avviklet i fjor og bygget står nå tomt. Innstillingen til vedtak er at Selskabet for Molde Byes Vel skal få kjøpe bygget for 200.000 kroner.