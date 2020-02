Unge trenger støtte, ikke nedrakking

Nyheter

Hvorfor opplever unge, samfunnsengasjerte mennesker å bli møtt med nedsettende kommentarer og usakligheter fra voksne? De siste dagene har vi fått et innblikk i hvordan unge politikere i våre kommuner har blitt møtt med usaklige kommentarer som grenser til hets – i debattinnlegg og i kommentarfelt på nettet.

Særlig når det handler om tema som innvandring, klima, forurensing og likestilling ser det ut til at terskelen er lav for å rakke ned på ungdommene. Nedsettende kommentarer kommer ikke bare på grunn av meningene de unge politikerne har, men like mye fordi de er unge. Skyldes det ubetenksomhet, er det likevel en grumset og lite sjarmerende form for debatt.

Vil man være med og forme utviklinga, står døra åpen for å engasjere seg i politisk arbeid. Alle politiske parti ønsker flere ungdommer i rekkene sine; ungdom med meningers mot og med interesse for å lære og forme resonnement. Mange ungdommer har lyst å bidra. Meninger skal brynes mot hverandre, og ungdom liker friske, saklige debatter.

Det er voksnes oppgave å sørge for at flinke ungdommer får armslag, og ikke møtes med nedrakking og hersketeknikker. Unge politikere har ikke samme livserfaring som eldre, men meningene og budskapet er like ektefølt.

I Møre og Romsdal har flere unge politikere fått stor tillit i ung alder. Mette Hanekamhaug (Frp) var i sin tid yngst på Stortinget, 22 år gammel. Fredric Holen Bjørdal (Ap) var 23 år, Vetle Wang Soleim (H) 24 år og Jenny Klinge (Sp) 33 år da de ble valgt inn på Stortinget. Også i fylkestinget har flere unge fått plass. Fylket trenger unge som ser at det er meningsfylt å bruke tida si på samfunnsdebatt og politikk.

Det går an å tenke seg til at eldre politikere som etter mange års innsats har oppnådd maktposisjoner, ikke uten videre overlater plassen og prestisjen til unge. I et velfungerende demokrati må det være plass til personer i alle aldre og med ulik bakgrunn. Oppfører vi oss slik at unge skremmes vekk fra å engasjere seg politisk, begår vi en stor tabbe.