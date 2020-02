Riksveg 70 stengt fram til fredag

Nyheter

Mandag gikk det et løsmasseskred over riksveg 70 ved Fale bru mellom Sunndalsøra og Oppdal.

– I dag har vi vært på stedet sammen med geotekniker, og vurdert forholdene, sier Andreas Eidem, byggeleder i Statens vegvesen i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Nå starter arbeidet med å gjøre veien sikker og fremkommelig for trafikanter igjen.

– Før vi kan begynne å rydde vegbanen, må vi rydde unna løsmassene som fremdeles ligger i skråningen. Det er blant annet nokså store steiner der oppe. Hvis vi begynner å rydde nedenfra, på vegbanen, risikerer vi at både steiner og løsmasse løsner og kommer trillende. Det må vi unngå, forklarer Eidem.

Rv 70 kommer dermed til å være stengt ved Fale bru i hvert fall frem til fredag.

– Onsdag og torsdag går nok med til å rydde i skråninga over vegen. Da må vi gjøre en ny vurdering på fredag, sier Eidem.

Omkjøring går med manuell dirigering via Hoåsvegen, fylkesveg 6140, med manuell dirigering.

– Det er en grei omkjøringsveg for personbiler, men strengt tatt ikke å anbefale for større og tyngre kjøretøy. De anbefaler vi å kjøre enten E39 eller E136, påpeker Eidem i pressemeldingen.

Driva skrev tidligere om steinraset:

Det var seint mandag ettermiddag det ble meldt at det hadde gått et steinras ved Fale. Det har en tid vært jobbet med rassikring i området, og vegstrekningen har vært lysregulert. Raset dekker vegbanen i begge kjøreretninger. Mannskaper fra en lokal entreprenør kom raskt til stede for å dirigere trafikken om fylkesveg 6140 Hoåsvegen. Større kjøretøy blir anbefalt omkjøring om E 136 eller E39.

Byggeleder Joakim Albrigtsen i Statens vegvesen opplyser til Driva tirsdag morgen at en geotekniker i løpet av formiddagen skal vurdere om det er trygt å sette på anleggsmaskiner under rasløpet, og i tilfelle hvordan dette kan gjøres på tryggeste måte..

Vi kan ikke si noe mer før geoteknikeren har vurdert området. Vegmeldingssentralen vil ha oppdaterte meldinger så snart det er noe nytt å fortelle, sier Albrigtsen.

Saka var først publisert i Driva.