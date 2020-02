Nok en voldtektstiltale mot tidligere Molde-spiller

Nyheter

Den nye saken stammer fra en hendelse i Oslo natt til 25. november 2018. Saken ble opprinnelig henlagt, men statsadvokaten beordret mer etterforskning etter at kvinnens bistandsadvokat klaget på avgjørelsen. Beslutningen om henleggelse ble derfor omgjort.

– Etter å ha gjennomført mer etterforskning fant vi at saken bevismessig sto annerledes, og det ble sendt inn forslag til tiltale, sier politiadvokat Hilde Strand til Nettavisen.

Mannen er fra før tiltalt mot sovevoldtekt mot en annen kvinne i Molde i mai 2017. Han ble frikjent i Romsdal tingrett høsten 2018, men ble likevel dømt til å betale erstatning fordi retten mente det var mer sannsynlig at han hadde begått voldtekt enn at han ikke hadde det. Påtalemyndigheten anket frifinnelsen, men ankesaken er utsatt tre ganger fordi mannen ikke har møtt i retten. Han oppholder seg i et annet land og er ikke pågrepet.

Han er internasjonalt etterlyst med pågripelsesbegjæring, men norske myndigheter får ham ikke utlevert. Inntil nylig spilte han for en klubb i Saudi-Arabia, som ikke har utleveringsavtale med Norge.

En tredje voldtektsanmeldelse mot mannen er under etterforskning av Vest politidistrikt, men det er ikke tatt påtalemessig avgjørelse.

– Den saken er nå stilt i bero i påvente av å kunne utføre avhør av ham. Det har ikke vært mulig fordi han er i utlandet, sier statsadvokat Ellen Cathrine Grevet i Hordaland og Sogn og Fjordane til Nettavisen.