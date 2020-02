Georg Johnsen blir sjef for Klinikk Molde sjukehus

Nyheter

Styret i helseforetaket vedtok onsdag å støtte toppsjef Øyvind Bakkes forslag til ny organisering av Helse Møre og Romsdal. Den skal iverksettes fra 1. mars.

Vedtok stedlig ledelse ved sjukehusa fra 1. mars Hvert sjukehus blir egen klinikk, og to nye tverrgående klinikker innføres. Men navn på sjukehusledere ble ikke presentert.

Den nye organiseringa innebærer at sjukehusa i Molde, Kristiansund, Ålesund og Volda blir selvstendige klinikker og får hver sin sjef.

Det er de største klinikkene som nå samles under en ledelse ved hvert sjukehus: klinikk for akuttbehandling; for kirurgi; og for medisin. Medisin og akutt/kirurgi utgjør samlet mer enn halvparten av aktiviteten ved sjukehusa.

De fire sjukehussjefene

Mandag formiddag offentliggjorde helseforetaket hvem de fire sjukehussjefene blir. Her er pressemeldinga:

«Dei konstituerte klinikksjefane som får ansvaret for fagområda akuttbehandling, medisin og kirurgi på kvart sitt sjukehus er:

Åge Austheim for Kristiansund sjukehus

Georg Johnsen for Molde sjukehus

Elisabeth Siebke for Ålesund sjukehus

Knut Nautvik for Volda sjukehus

- Eg er svært takksam for at fire dyktige leiarar har sagt ja til å ta på seg dette viktige oppdraget, og eg kjenner meg trygg på at dei tilsette sluttar seg opp om desse slik at vi lukkast saman, seier administrerande direktør Øyvind Bakke.

Samla for å planlegge fram mot mars

Mandag var dei fire samla i administrasjonsbygget i Ålesund, og på agendaen stod planlegging av perioden fram mot 1. mars.

Klinikksjefane vil få ansvaret for fagområda akuttbehandling, medisin og kirurgi på sitt sjukehus. Sidan sjukehusa i Helse Møre og Romsdal no får stadlege klinikksjefar, vil rolla som sjukehuskoordinator falle bort.

- Det blir viktig å raskt etablere nye strukturar for klinikksjefane sitt ansvarsområde i det enkelte sjukehus. Dette skal vi jobbe saman om dei neste vekene, og da blir det viktig å også ha ein tett dialog med dei noverande klinikksjefane, seier Bakke.

I møtet på mandag deltok også representantar frå leiargruppa samt tillitsvalde frå Norsk sjukepleiarforbund, Fagforbundet og Den norske legeforening.

Leiarerfaring frå sjukehusa

Dei fire nye klinikksjefane har alle leiarerfaring frå helseføretaket. Georg Johnsen er utdanna anestesilege og har den siste tida vore konstituert i stillinga som avdelingssjef for anestesilegane i Klinikk for akuttbehandling.

Åge Austheim er spesialist i indremedisin, og har sidan i fjor sommar vore avdelingssjef for medisinsk avdeling på Kristiansund sjukehus.

Knut Nautvik er utdanna sjukepleiar og har lang leiarerfaring frå helseføretaket. Han var mellom anna klinikksjef i Klinikk for kirurgi ved Volda sjukehus før han blei sjukehuskoordinator. Klinikksjefstillinga ved Volda sjukehus er lyst ut internt med søknadsfrist 14. februar.

Elisabeth Siebke er utdanna barnelege og er nytilsett klinikksjef i Klinikk for kvinner, barn og ungdom. Klinikksjefstillinga ved Ålesund sjukehus vil snarleg bli lyst ut eksternt.

I samband med endring i organisasjonsstrukturen, blir det oppretta to nye klinikkar: Klinikk for prehospitale tenester (som før var ein del av Klinikk for akuttbehandling) og Klinikk for kreft og rehabilitering (som før var ein del av Klinikk for medisin og rehabilitering).

Det er førebels ikke avklart kven som blir klinikksjef for Klinikk for prehospitale tenester, medan Jorun Bøyum blir klinikksjef i Klinikk for kreft og rehabilitering.

Kjersti Bergjord, som i dag er klinikksjef i Klinikk for akuttbehandling, har valt å gå tilbake til klinisk arbeid som anestesilege.

- Eg og Kjersti har over tid hatt dialog om innplassering som klinikksjef på sjukehuset i Ålesund, og eg meiner at ho ville vært en svært god kandidat til å fylle den rolla. Eg ønsker å takke Kjersti for den gode jobben ho har gjort i klinikken, og veit ho kjem til å bli sakna som klinikksjef, seier Bakke.

Astrid Johanne Brandshaug, klinikksjef i Klinikk for kirurgi, har vore borte frå jobb ei tid grunna alvorleg sjukdom i næraste familie. Bakke er i dialog med Brandshaug om ei anna leiarrolle i føretaket.

- Astrid Johanne har over tid lagt ned ein stor innsats for helseføretaket og innehar ein kunnskap og innsikt som eg sett høgt og som foretaket har bruk for i tida framover. Eg ønsker å takke ho for innsatsen som klinikksjef, og er glad for at ho kan vere ein nær medarbeidar for meg i tida framover, seier Bakke» (Pressemelding slutt)

Beholder flere tversgående klinikker

Samtidig som sjukehusa blir selvstendige klinikker, skal seks klinikker gå på tvers av de fire sjukehusa, slik strukturen har vært fra Espen Remmes fikk innført dette.

Klinikkene diagnostikk; drift og eiendom; kvinner, barn og ungdom; og psykisk helse og rus forblir som i dag, på tvers av sjukehusa. I tillegg vedtok styret etter innstilling fra Øyvind Bakke å opprette to nye tverrgående klinikker: Klinikk for prehospitale tjenester, og Klinikk for kreft og rehabilitering.

Fordeler og ulemper

Bakke har tidligere pekt på flere gevinster ved dagens tverrgående organisering: mer samarbeid mellom sjukehusa; leger som jobber flere steder; etablering av faglige nettverk og felles prosedyrer som har gitt bedre kvalitet og mindre uønska variasjon.

Men – med dagens organisering har man ikke greid å holde seg innenfor tildelte rammer, for å si det forsiktig. Det har blant annet gitt seg utslag i behovet for en kassakreditt på 800 millioner kroner for å dekke lønn og andre løpende utgifter.

En annen ulempe, skrev Bakke i sin innstilling, er at de store klinikkene og avstanden mellom sjukehusa har gjort at flere ledere har brukt mye av arbeidstida si til å reise mellom sjukehusa.

Mer stedlig ledelse har dessuten vært etterspurt fra flere ledere, tillitsvalgte og ansatte.

Større nærhet, synlig lederskap

Adm. dir. Bakke har også pekt på hvor viktig det er med nærhet til drifta og synlig lederskap. Det vil bedre utnyttelsen av ressurser og kapasitet at hvert sjukehus fungerer som et helhetlig system, skrve han i sakspapirene til styremøtet onsdag.

– Stedlig leder skal bidra med nødvendige avklaringer og tydelig oppgavefordeling i den daglige drifta, skriver han.

Og: – Fysisk nærvær vil også være en bedre forutsetning for å bygge sterke fagmiljø og en god kultur som vil sikre at kvaliteten i tjenestene er høg og stabil for alle pasienter.

Mye kritikk mot ledermodellen

Måten sjukehusa har blitt styrt på, har fått stor oppmerksomhet de siste åra. Stortinget vedtok i 2016 at hovedprinsippet skal være stedlig ledelse. Ledelsen i Helse Møre og Romsdal valgte tverrgående modell, blant annet etter råd fra et konsulentselskap.

Dagens klinikksjefer er plassert i Ålesund. Unntak er klinikksjef eiendom, Mona Aagaard Nilsen fra Midsund, og Astrid Johanne Brandshaug fra Kristiansund, sistnevnte i permisjon.