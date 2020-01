– Vår posisjon blir styrket med en stor bedrift i ryggen

Nyheter

Inger Marie Dahle, daglig leder i Sylteosen Holding AS, og Olav Erik Witzøe, daglig leder Sylteosen Betongvarer AS, har arbeidet med denne løsningen over tid. Avtalen innebærer at Loe Rørprodukter Nord AS med hovedsete i Trondheim overtar hovedansvaret for driften til Sylteosen Betongvarer AS i Elnesvågen.