Frp kraftig fram på ny gallupI

Målingen er laget av Kantar for TV 2 tirsdag 21. januar, dagen etter at Frp varslet at de forlater den borgerlige regjeringen. Frps oppslutning øker med 5,9 prosentpoeng fra forrige måling til 14,6 prosent. Partiet har ikke hatt over 10 prosent i oppslutning på TV 2-gallupen siden mai i fjor.

Senterpartiet går tilbake 3,4 prosentpoeng til 14,5 prosent. Frp er dermed større enn Sp.

Oppslutningen til de øvrige partiene er som følger (endring fra forrige måling i parentes): Ap 25,3 (+1,8), Frp 14,6 (+5.9), Høyre 20,4 (-2,0), KrF 5,2 (+2,0), Sp 14,5 (-3,4), SV 6,5 (-2,3), Venstre 2,2 (-), Rødt 5,1 (+0,4), MDG 3,5 (-3,0) og andre partier 2,6 (-2,0). (©NTB)