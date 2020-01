Nyheter

Solberg taler på Arctic Entrepreneur

Statsminister Erna Solberg (H) taler på Arctic Entrepreneur 2020.

Konferansen blir arrangert av Maskinentreprenørenes Forbund og finner sted på The Qube på Gardermoen.

Riksrettssak mot Trump

Rettsforhandlingene i riksrettssaken mot president Donald Trump starter for alvor i Senatet.

Aktoratet skal presentere sin sak på ettermiddagen lokal tid.

Trump i Davos

Mens det foregår en riksrettsprosess på hjemmebane, skal president Donald Trump tale på bortebane.

Tirsdag skal han tale i Davos i Sveits i forbindelse med Verdens økonomiske forum (WEF). Klimaaktivist Greta Thunberg skal delta i en paneldiskusjon, og det er varslet en klimaprotest.

Kulturprofil møter i retten

En mann i 40-årene med bakgrunn fra kultur og medier er tiltalt for ni voldtekter og for seksuell omgang med en person under 16 år.

Rettssaken mot mannen starter tirsdag i Oslo tingrett.

Høyesterett behandler DNBs anke

Høyesterett behandler anken fra DNB etter at banken i mai ble dømt til å betale tilbake 345 millioner kroner til 180.000 fondskunder i norgeshistoriens største massesøksmål.

Saken handler om aktiv fondsforvaltning.