Nå tegnes sjukehuset på Hjelset på nytt

Nyheter

– Bygget må endres, og i løpet av våren vil vi kunne vise fram skisser på hvordan akuttsjukehuset kan bli seende ut. Selv om vi skal endre på bygget så har vi ikke mandat til å fjerne funksjoner, eller kapasiteter som er vedtatt for akuttsjukehuset, sier prosjektdirektør Knut Ragnar Heimdal på helseforetakets egen nettside. Der presiseres det at endring av bygningsformen gjøres for å sikre en trygg økonomisk gjennomføring av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal..