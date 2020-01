Hustadvika-politiker Malin Kleppen fra Bud ble håndplukket til å delta i Kvinne på topp-skolering

Nyheter

HUSTADVIKA/OSLO: – Etter denne samlingen tenker jeg at jeg skal se hvor langt jeg kan komme i politikken. Jeg ble skikkelig skrudd på! Jeg ønsker å være en stemme for dem som ikke har muligheten til å rope for seg sjøl, sier Ap-politiker Malin Kleppen (26), som sitter i Hustadvika kommunestyre.