I dag får Dale klar tale på ferja

Protestgruppa mot økte ferjetakster har samlet inn over 21.000 underskrifter og hatt demonstrasjoner i Molde. De krever at fylkeskommunen ikke setter opp prisene eller endrer takstsonene på de over 20 ferjesambandene i fylket fra dagens nivå, og at vedtaket som allerede er gjort om å øke takstene med to takstsoner blir omgjort.