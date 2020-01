Fra varmerekord til snøbyger og storm

Nyheter

Sommarvarme og januarrekord i høg januartemperatur i indre strøk i går, er i dag erstatta av sludd, snø og vind med storm styrke.

Sommervarme på Åndalsnes På årets andre dag ble det satt to varmerekorder for januar. Først ut var Åndalsnes med 18,6 grader. Seinere ble Åndalsnes slått av Sunndalsøra som hadde 19 grader.

Kontrast

– Det er store kontrastar, ja, seier Anne-Mette Olsen, vakthavande meteorolog ved Vervarslinga på Vestlandet til Rbnett fredag formiddag.

Ho forklarer at eit stormsenter ute i Norskehavet no bles bort den varme lufta.

– I går hadde vi sønnavind, føneffekt og høge temperaturar. No har det snudd heilt om, med sterk vestleg vind og langt kjølegare temperaturar. For Møre og Romsdal betyr det i dag fredag mykje vind; frå liten til full storm, seier Olsen.

Snøbyer og torden

Temperaturen har også gått over til vinter igjen, og ligg no rundt 0 grader, ifølge meteorologen. Ho varslar også snøbyer, og mulighet for torden i dag fredag.

– Dei som i går hadde det rekordvarmt kan i dag altså få snøbyer, seier Olsen.

Også laurdag vil det vere mykje og varierande ver, men mot kvelden vil vinden minke, ifølge meteorologen.

Mildt igjen på søndag

På søndag vil det snu igjen – da blir det på nytt mildt.

– Men det blir nok ikkje som varmen torsdag, vi reknar med opp mot 10–11 grader. Så sommarvarmen var kortvarig, og det er vel greitt – ein skal da ikkje ha 19 grader midt på vinteren, seier Olsen.