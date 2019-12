Nyheter

Politiet melder at en mann blir anmeldt for å ha båret kniv på offentlig sted – og for ordensforstyrrelse.

Det var klokka 01.20 natt til søndag at en patrulje kom over mannen i Storgata i Molde.

Han fikk pålegg om å holde seg borte fra sentrum resten av natta. Samtidig ble opprettet sak mot ham.