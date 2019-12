Pengedryss til ungdom i «fødselsgave» for nye Molde

Nyheter

– Ungdommen er framtida vår! Derfor markerer vi ny kommune på denne måten, sier Rolf Jonas Hurlen i en pressemelding. Hurlen leder kulturbyggingsgruppa for nye Molde kommune som foreslo ei slik markering.

Gaven på 200.000 kroner gis i anledning av at Midsund, Molde og Nesset som kjent blir Molde kommune 1. januar.

Kan brukes til det de ønsker

– Vi håper gaven kan brukes til noe positivt for ungdommen. En konsert eller et annet arrangement, kanskje. Vi overlater til det nye ungdomsrådet å finne ut hvordan gaven kan utnyttes, sier Hurlen.

Fortsatt har Midsund, Molde og Nesset hver sine ungdomsråd. Men i løpet av vinteren 2020 erstattes de med et felles.

– En herlig satsing, og et flott tiltak for å engasjere ungdommen i nye Molde, sier Tobias Brudeseth, leder Molde ungdomsråd.

– Når det nye ungdomsrådet kommer i gang, vil det se nærmere på hva man kan få til for pengene, sier han i meldinga.

Har delt ut 700.000 kroner

Kulturbyggingsgruppa vurderte flere alternativer til markering.

– Vi kunne skutt opp raketter på nyttårsaften eller gjort noe annet ved årsskiftet. Men slike ting koster mye og bidrar kanskje ikke så godt til å binde oss sammen, sier Hurlen.

Pengegaven finansieres gjennom restmidler fra Bli-kjent-fondet.

Ideen om Bli kjent-fondet ble klekket ut av kulturbyggingsgruppa, og gruppa har forvaltet fondsmidler siden 2017.

Til sammen er det delt ut 700.000 kroner til små og store tiltak til lag og organisasjoner, institusjoner og skoleklasser i Nesset, Molde og Midsund.

Målet har vært å støtte tiltak der innbyggerne kan bli kjent med hverandre på tvers av de gamle kommunegrensene. En rekke andre kommuner har sett til nye Molde og tatt ideen om et slikt fond, ifølge pressemeldinga.

Vil at folk skal møtes

– Vi har erfart at kulturbygging må skje i det små. Vi kan ikke vedta samhold i en sammenslåingsprosess, men vi kan legge til rette for at de med samme interesser får anledning å møtes, sier Hurlen.

Nå håper han og resten av kulturbyggingsgruppa at ungdommen tar vel imot gaven og markerer den nye kommunen på en verdig og fin måte.