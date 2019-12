Får ikke ferdig rommene - utsetter videolegevakt

Nyheter

Molde interkommunale legevakt skulle etter planen utvide med oppstart av videolegevakter i Aukra, Midsund, Sunndal og Rauma i januar neste år.

Men nå blir planene utsatt, da det har vært utfordringer med å ferdigstille rommene som skal brukes til videokonsultasjoner, grunnet forsinkelser på leveranser av utstyr og datasystemer.

Dette har hatt konsekvenser for testing av utstyr og opplæring av leger og sjukepleiere, skriver Signe Hjorth, prosjektleder og assisterende kommuneoverlege i ei pressemelding.

Videre står det at legene har uttrykt bekymring for situasjonen, og at det etter en samlet vurdering har blitt besluttet å utsette oppstarten av det utvida legevaktsamarbeidet og videolegevakter.

Oppstart av videolegevakter i Aukra og i Sunndal planlegges til 10. februar 2020, og Midsund og Rauma 24. februar 2020.

Fram til da vil eksisterende legevakttjenester være gjeldende.

Alle som ønsker kontakt med legevakt skal på vanlig måte ringe 116117.