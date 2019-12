Nyheter

Valgserier til toryene og for brexit

Før et endelig valgresultat forelå takket statsminister Boris Johnson britene og sa De konservative har fått et nytt kraftfullt mandat til å få unnagjort brexit. Labours leder Jeremy Corbyn erkjente valgnederlaget og varslet sin avgang.

Det konservative partiet får klart flertall, ifølge BBCs valgdagsmåling.

EU klimanøytralt innen 2050

Lederne på EUs toppmøte er enige om en avtale om å være klimanøytrale innen 2050, sier EU-president Charles Michel. Polen fikk som eneste land unntak fra å være med på planen.

Michel valgte å ta opp spørsmålet på nytt etter at det ikke ble enighet om klimanøytralitet på toppmøtet i juni.

Seks døde hentet ut fra vulkanen på New Zealand

Åtte spesialsoldater iført beskyttelsesdrakter og ekstra oksygen gikk i land fredag og hentet ut seks av de åtte som ble fanget på White Island da vulkanen hadde utbrudd mandag.

Politiet på New Zealand hadde på forhånd opplyst at bilder viste seks døde personer på øya. I tillegg er det to savnede som fortsatt ikke er lokalisert.

Trond Giske favoritt som Ap-leder i Trøndelag

Prosessen med å finne lederkandidater til Trøndelag Ap startet formelt torsdag. Ifølge kilder Adresseavisen har vært i kontakt med er Trond Giske heteste kandidat til vervet. Årsmøtet og valget er 20.–22. mars i 2020.

Foreløpig har verken kandidater formelt blitt foreslått eller sagt hvorvidt de er villig eller ikke. Giske selv vil ikke kommentere saken.

Leteaksjon etter norsk gutt i elv på Island

Islandske letemannskaper leter etter en norsk gutt som forsvant i ei elv nord i landet onsdag kveld. Natt til fredag ble søket trappet ned på grunn av været, men etter planen skal det tas opp igjen på dagen.

Gutten skal ha blitt tatt av en bølge og forsvant ut i elva Núpá nord på Island onsdag kveld, skriver avisen RUV.