Ungdomsskole i julegave

RAUMA: Det blir bygget ny skole i Måndalen. Rauma-politikerne sa torsdag ja til å være med på et spleiselag med næringslivet i bygda for å bygge ny skole for elever fra 1. til 10. trinn i Måndalen. Private investorer bidrar med 30 millioner kroner, kommunen med 41 millioner kroner.