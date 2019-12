Nyheter

Politiet mistenker ildspåsettelse av to biler i Sandefjord

Politiet tror to bilbranner nær Langeby camping i Sandefjord i Vestfold natt til torsdag kan ha vært påsatt og ønsker tips. Det var to biler som sto 40–50 meter fra hverandre som brant.

Politiet ønsker tips om noen har observert noe eller har kjennskap til hendelsen.

USA advarer Nord-Korea om konsekvensene av våpentest

USA advarer Nord-Korea om konsekvensene dersom de gjør alvor av trusselen om å utføre en våpentest innen utgangen av året. Nord-Korea har indikert at de vil teste en interkontinental ballistisk rakett «som er laget for å bære atomvåpen som kan treffe USA», sa FN-ambassadør Kelly Craft.

Nord-Koreas ambassadør har sagt at atomnedrustning ikke er aktuelt.

Nok et valg i Israel

Verken statsminister Benjamin Netanyahu, som er tiltalt for økonomisk kriminalitet, eller opposisjonslederen Benny Gantz har greid å danne regjering etter det forrige nyvalget da fristen utløp ved midnatt onsdag kveld.

Dermed blir det nok et valg i Israel, det tredje på under ett år, i mars.

Vrakrester funnet i søk etter savnet fly i Chile

Et skip som deltar i søket etter et militærfly som antakeligvis styrtet utenfor Chile, har funnet vrakrester flytende i havet, opplyser landets luftforsvar.

Skipet fant vrakrester som fløt i havet, opplyste Eduardo Mosquiera i det chilenske luftforsvaret på en pressekonferanse onsdag.

Menn siktet etter påkjørsel i Sandnes

To menn er pågrepet og siktet etter at en kvinne i 30-åra ble truffet av en bil i et gangfelt på Lura i Sandnes lørdag ettermiddag. Bilfører stakk av etterpå og etterlot seg kvinnen hardt skadd.

Det er Stavanger Aftenblad som onsdag kveld melder om pågripelsen av to menn i 20-åra, som sitter i varetekt til de skal avhøres om forholdet på torsdag.