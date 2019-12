Nyheter

Fortsetter drøftelsen av Baneheia-saken

Onsdag fortsetter Gjenopptakelseskommisjonen sin drøftelse av Baneheia-saken etter at den ikke ble ferdig på møtet i november. Det er sjette gang kommisjonen vurderer gjenopptakelse av saken der Viggo Kristiansen ble dømt til forvaring for drap og voldtekt i 2001.

Det er ikke klart når det foreligger en avgjørelse.

Homoterapiforslag debatteres i Stortinget

Etter høstens hete debatt rundt konverteringsterapi skal saken og flere andre forslag opptil votering i Stortinget onsdag.

Innstillingen er den siste på dagsorden i Stortinget, og ifølge avisa Dagen vil alle forslagene fra Miljøpartiet De Grønne og Arbeiderpartiet om å styrke LHBTI-politikken bli nedstemt.

Innspurt i britisk valgkamp

Onsdag er siste innspurt i valgkampen før torsdagens parlamentsvalg i Storbritannia.

Labour ligger an til å få 231 seter i Underhuset, viser en måling som YouGov har gjennomført for The Times. Det er 20 flere seter enn på forrige måneds måling. Toryene får et flertall på 28 seter dersom målingen gir et korrekt bilde av hva valgresultatet blir.

Regjeringsfrist i Israel

Nasjonalforsamlingen i Israel har frist onsdag kveld med å enes om sammensetningen av en ny regjering. Er det umulig å bli enig, må forsamlingen oppløses så det kan holdes nok et nyvalg.

Benjamin Netanyahu er siktet for bestikkelser, svindel og tillitsbrudd og leder for tiden et forretningsministerium.

Frankrike legger fram plan for pensjonsreform

Statsminister Édouard Philippe legger fram regjeringens planer for ny pensjonsreform.

Helt siden i forrige uke har Frankrike vært preget av massive demonstrasjoner og streiker som har lammet deler av kollektivtransporten i landet i protest mot reformen.

Rentebeslutning i USA

Den amerikanske sentralbanksjefen holder pressekonferanse om bankens rentebeslutning.

Federal Reserve har senket renta allerede tre ganger i år, men signaliserte i oktober at det ikke lå an til flere endringer før året var omme.