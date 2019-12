To voksne og ett barn til helsesjekk etter kollisjon

Nyheter

OPPDATERT: Politiet melder like før 1730 at to personer, en mann og ett barn kjøres Molde Sjukehus for sjekk etter kollisjonen vest for Hjelset. De to forteller om nakkesmerter.

- Den tredje involverte, ei kvinne, kjøres til legevakt for sjekk. E39 blir stengt en kort periode mens bilene blir berget, opplyser politiet.

Politiet meldte litt før klokka 17 tirsdag ettermiddag om trafikkulykke på E39 Fannefjordvegen ved Mjelve, litt vest for Hjelset. Nødetatene rykket ut.

- To biler er involvert, med tre personer. Alle skal være ute av bilene og oppegående, opplyste politiet da.

Det var først opplyst at det var en front- mot front -ulykke, men dette viste seg å ikke stemme.

- Bilene har sneiet borti hverandre, og har fått så store skader at de ikke er kjørbare, sier Sindre Molnes ved politiets operasjonssentral i Møre og Romsdal til Rbnett

Vegen er sperret inntil videre.

– Politiet er nå på stedet, og det blir jobbet med å rydde ett felt så trafikken kan passere, sier Sindre Molnes ved politiets operasjonssentral i Møre og Romsdal til Rbnett ca klokka 17.10.