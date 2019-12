Kristin Sørheim (Sp) avviser kritikken fra Frank Sve

– Frps opplegg ville blitt dyrere

Prisøkningen for biler på ferjene blir ikke så dramatisk som mange har fryktet, sier Sps gruppeleder Kristin Sørheim. - For passasjerene er autopass en fordel, for bilene blir ikke takstøkningen så dramatisk, sier Sørheim.