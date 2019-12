Farevarsel for snø og vind sendt ut over store deler av Sør-Norge

Nyheter

Meteorologisk institutt opplyser at et kraftig lavtrykk vil komme innover Sør-Norge i løpet av tirsdag.

– Kort oppsummert: Mye snø i fjellet og kraftig vind både langs kysten og i fjellet, skriver de på Twitter.

Den kraftige vinden merkes på Vestlandet, der uværet allerede mandag skapte trøbbel for trafikken. Det kan bli innført kolonnekjøring på kort varsel på fjellovergangene.

Trafikkuhell og innstillinger

– Det meldes om trafikkuhell i hele fylket. Det er mange glatte veier og bilistene må derfor påse at kjøretøyet har gode dekk og kjøre etter forholdene, skrev politiet i Møre og Romsdal på Twitter mandag kveld.

I Rogaland har den kraftige vinden ført til flere fergeinnstillinger, skriver Stavanger Aftenblad. På grunn av vindforholdene var Karmsund bru i fylket også stengt en periode.

Fylkesvei 51 over Valdresflye i Oppland er stengt som følge av uvær. Fergestrekningen Bodø-Røst på riksvei 80 er innstilt på grunn av uværet, melder Veitrafikksentralen. Både på riksvei 7 over Hardangervidda og riksvei 9 mellom Hovden og Haukeli melles det om snø- og isdekke. Flere steinras stengte E16 mellom Voss og Lærdal, og veien vil forbli stengt til tirsdag.

Riksvei 52 Hemsedalsfjellet og E16 Filefjell er åpne for trafikk, men det meldes om fare for glatte partier og redusert sikt på grunn av snøfokk.

Kraftige vindkast

Det ventes kraftige vindkast i Agder, Telemark, Vestfold og Østfold. Det samme gjelder for Helgeland og Saltfjellet. På Vestlandet kan man også vente seg kraftige vindkast, og gult farevarsel er også utstedt for Møre og Romsdal fra tirsdag, i tillegg til sør for Stad.

Også i Nord-Norge er det sendt ut farevarsel på gult nivå for kraftig vind i Salten, Ofoten, Troms og kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark. Varselet gjelder fra onsdag.

Meteorologisk institutt advarer om at løse gjenstander kan blåse av gårde, og at det er muligheter for kansellerte avganger for ferge, fly eller annen transport. Broer kan også bli stengt. Spesielt i nord og i fjellområder kan snøfokk gi redusert sikt. Det anbefales å unngå ferdsel på utsatte steder.

I tillegg til kraftig vind er det ventet mye snø flere steder i landet de kommende dagene. Gult farevarsel er utstedt for fjellet i Sør-Norge og for fjellene i Sogn og Fjordane, og det kan komme opp mot 20–40 cm snø.

Varsom.no melder også om betydelig snøskredfare på oransje farenivå på Sunnmøre, i Romsdal, Indre Fjorane, Indre Sogn, Hardanger, Voss og Heiane.