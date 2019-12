Aggressivt i Molde i natt

Nyheter

Litt over midnatt ble det meldt om slagsmål utenfor et utested i Molde sentrum. Politiet rykket ut, men da hadde de to slåsskjempene gitt seg. En person ble bortvist fra sentrum. Politiet oppretter ikke sak.

Klokka 01.25 var det nytt slagsmål i sentrum. En full og kranglevoren mann i begynnelsen av 30-årene med adresse i Molde ble meldt å være hovedpersonen bak bråket. Han ble innbrakt av politiet og måtte sitte i arresten natta over. Han vil bli anmeldt for ordensforstyrrelse.

Klokka 01.45 var det slåssing og knuffing igjen, utenfor et utested i sentrum. En mann i 30-årene utenbys fra ble bortvist fra sentrum og anmeldt for ordensforstyrrelser.

Klokka 02.30 braket to menn i 20-årene sammen i Molde sentrum. En mann i 20-årene bosatt på Østlandet blir anmeldt for ordensforstyrrelse.