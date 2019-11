Sjekk hvilke artister som spiller på museet

Nyheter

Onsdag morgen var festivalsjef Hans-Olav Solli gjest i Frokostshowet til 1fm. Der slapp han artistnavnene til konsertene på Romsdalsmuseet fredag 17. juli.

Solli avslørte først at det er tre kvinnelige artister det er snakk om.

Bendik og Emilie Nicolas

– Første artist ut er Silje Halstensen, frontfigur i bandet Bendik. Hun var også på festivalen i fjor og holdt blant annet kurs for unge, kommende artister. Hun debuterte i 2012, har vært nominert til Spellemann flere ganger, og gitt ut flere plater, sier Solli.





Så skal vi over til artist nummer to. Nå gjør vi det samme som med Highasakite, som vi tar tilbake fra klubbnatt, forteller Solli.

- Det er Emilie Nicolas, som nå tar steget opp på museet, sier Solli.

Melankoliens mester Emilie Nicolas’ sin jazzlærer Erling Aksdal kalte henne for lat. Det gjorde henne så fandenivoldsk at hun skrev låta «Fail.»

Den tredje artisten blir kveldens headliner.

- Dette er artisten du spiller aller mest her på radioen. Det er Astrid S., sier Solli.

Bendik spiller først, kl 18.00. Så følger Emilie Nicolas, før Astrid S. skal avslutte kvelden.

- Hva er forventningene til billettsalget?

- Vi ønsker å slå fast at i uke 29 får man så sterke opplevelser i Molde at man ikke trenger å reise noe annet sted. Ønsker folk skal vite det tidlig, slik at de kan planlegge sommeren. I hvert fall håper vi på 3000-4000 på museet denne fredagen, sier Solli.

- Blir det flere slipp før jul?

- Ja, jeg planlegger et slipp igjen om to uker, med et ørlite forbehold om at ting blir bekreftet. Jeg ser for meg torsdag 12. desember. Det kan bli flere museumskonserter, men definitivt mer fra kjerneprogrammet, sier Solli, som fortsatt jobber med tre dager på museet neste år.