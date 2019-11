Anker spilldom til lagmannsretten

Nyheter

-Vitnemålene viser at dagens marked reelt sett ikke er et monopol. Symbiosen av Norsk Tipping og et ulovlig og uregulert marked, som opererer side om side, betyr økt omsetning, flere spillere, flere spilleavhengige og større sosiale problemer. Det er dårlig spillpolitikk, og ikke til det beste for verken samfunn eller spiller, uttaler raumaværingen Ottar Dalset, styreleder i Norsk Lotteri AS.