Hvem er din stjerne?

Nyheter

Med julestjernene vi deler ut i ukene før jul, gir vi deg muligheten til å takke noen for ekstrainnsatsen de gjør eller gi noen et klapp på skuldra fordi de gjør en forskjell.

Sterke historier

Vi deler ut fire store julestjerner og 40 mindre. Fire lørdager presenterer vi de som får blomster med innsenders begrunnelsen for hvorfor de får. Vi vet at det er mange som ønsker at "sine" skal få. Hvert eneste år får vi mange flere forslag enn vi klarer å belønne. Og mange flere sterke historier enn vi rekker å få fortalt. Men noen får vi belønnet og presentert for leserne. Sterke, gode og rørende historier om mennesker som bryr seg, som betyr noe for andre – og som fortjener å bli løftet fram i lyset.

Ulikt begrunnet

Slik ble noen av dem begrunnet.

For eksempel om en bestemor:

"Hun er «limet» i familien, som holder oss sammen."

Eller den som bor ved siden av;

"Hun tenker på alle, og er den snille naboen alle skulle få oppleve."

Den klassiske ildsjelen:

"Han bobler over av ideer, er løsningsorientert og kjemper for det han tror på."

Eller den gode hånda å holde i;

"Hun har vist meg at det finnes tro og håp, sjøl om jeg har vært sjuk i mange år, og helst bare har ville gitt opp i perioder."

Eller arbeidsplassen med det lille ekstra;

"De jobber som helter hver dag for at kabalen skal gå opp, og gjør dagen for brukerne bedre."

Gjør det nå – og slik gjør du det

Så det noen du mener bør få Budstikkas julestjerne i år? Da tipser du oss nå.

Du kan foreslå kandidater ved å sende inn kupong fra avisa eller benytte kupong på http://rbnett.no/julestjerne.

Du kan også sende til redaksjon@r-b.no.