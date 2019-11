Nyheter

Politiet melder at UP stoppet en bil i trafikkontroll i Elnesvågen i kveld. Føreren er mistenkt for promillekjøring og ble tatt med for å ta blodprøve. Førerkortet ble beslaglagt på stedet. Det ble også tatt beslag i førerkortet til bileier som var passasjer under kjøringen.