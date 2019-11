Ble vitne til stygg forbikjøring med vogntog på Furneset: – Et under at det ikke gikk galt

Nyheter

Torsdag kveld tok lastebilsjåfør Frank Lønsethagen ferja fra Molde til Vestnes på veg til jobb på Sunnmøre. Like før klokka åtte kjører han av på Furneset på veg mot Vestnes. I en sving, like før bakketoppen, blir han forbikjørt av et annet vogntog. I motsatt kjørefelt kommer en personbil, som tilsynelatende bremser for å unngå å bli truffet. Vogntoget legger seg så over i riktig kjørebane, og personbilen passerer like etter.