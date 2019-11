Salmon Evolution får bygge eget settefiskanlegg

Nyheter

Med dette sikrer den landbaserte oppdrettsgiganten tilgang på smolt året rundt, opplyser Salmon Evolution i en pressemelding.

Konsesjonen gir tillatelse til å produsere 7,5 millioner smolt årlig. Settefiskanlegget er planlagt som et eget byggetrinn i kombinasjon med å reise anlegget som skal produsere nesten 30.000 tonn matfisk i året.

LEDER LØRDAG 6. APRIL Nytt lakseeventyr er i emning i Fræna «Går alt medstrøms, blir oppdrettsanlegget i Fræna en vinn-vinn-bedrift.»

Salmon Evolution har erklært rettigheten til å kjøpe eiendommen på Indre Harøy Milepæl for gigantanlegget Salmon Evolution AS har erklært rettigheten til å kjøpe eiendommen ved Indre Harøy i Fræna for utbygging av det planlagte landbaserte anlegget for oppdrett av laks.

For Salmon Evolution er kontroll på verdikjeden viktig.

– Ved å etablere et settefiskanlegg vil vi sikre levering av smolt i henhold til våre kvalitetskrav, samt redusere den biologiske risikoen ytterligere i produksjonen, sier Oddvar Repstad, Fiskevelferdsansvarlig i Salmon Evolution.

Møre og Romsdal fylkeskommune karakteriserer dette som gledelig.

– At Salmon Evolution har fått godkjent konsesjonssøknaden for å etablere eget settefiskanlegg på Harøysundet, er veldig gledelig. Dette er en styrke for prosjektet totalt sett, og vil skape flere arbeidsplasser til kommunen. I tillegg vil dette gjøre hele regionen enda mer attraktiv for næringsutvikling, blant annet gjennom utnyttelse av de marine ressursene, sier ordfører i Fræna kommune, Tove Henøen i pressemeldingen.