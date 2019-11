– Dette er en god løsning for aksjonærene i Moldekraft. De får godt betalt

Nyheter

Administrerende direktør i Tussa Kraft, Elling Dybdal, bekrefter at de stemte for at Molde kommune kunne kjøpe aksjene i Moldekraft, hvor Tussa Kraft sjøl har 24,23 prosent av aksjene. Tussa Krafts tilbud til aksjonærene var på 130,7 millioner for aksjene i Moldekraft hvor noe nettogjeld kom i tillegg. Bakgrunnen for tilbudet var en forespørsel fra ledelsen i Moldekraft.