Nyheter

Nye læreplaner

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) legger fram den nye læreplanen i skolen.

Fagfornyingen er den største endringen i norsk skole siden Kunnskapsløftet ble innført i 2006. Sanner legger fram den nye læreplanen på Smestad skole i Oslo.

Trygdesaken redegjøres for

Styret i Domstoladministrasjonen har bedt direktør Sven Marius Urke redegjøre for trygdesaken i administrasjonens styremøte.

Minst 48 personer er uskyldig dømt for trygdesvindel, 36 av dem til fengselsstraff.

SV legger fram sitt alternative statsbudsjett

SV presenterer sitt alternative statsbudsjett på Stortinget mandag.

SVs leder Audun Lysbakken og Solveig Skaugvoll Foss, som er partiets fungerende finanspolitisk talsperson, vil presentere budsjettet.

Rettssak mot katalansk separatistleder

Rettssak starter mot den katalanske separatistlederen og tidligere regionspresident Quim Torra.

Barcelona har vært preget av store demonstrasjoner og opptøyer etter at spansk høyesterett i oktober dømte ni katalanske politikerne til mellom 9 og 13 års fengsel for å ha arrangert den ulovlige folkeavstemningen om løsrivelse av Catalonia i 2017.

Macron møter Danmarks statsminister

Frankrikes president Emmanuel Macron møter Danmarks statsminister Mette Frederiksen.

De to skal blant annet diskutere behovet for et nytt europeisk asylsystem.