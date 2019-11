Over 6.000 bedrifter i Norge har gått konkurs det siste året

Nyheter

– Konkursene er en viktig indikator på hvordan det står til i norsk næringsliv. Når vi nå ser at vi nærmer oss nivået under finanskrisen, er det jo litt bekymringsfullt, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode.

Tallet på 6.311 konkurser det siste året er jevnt med konkursnivået under finanskriseåret 2009. Da gikk 6.449 bedrifter konkurs.

Ruud viser til at den svake krona er gunstig for eksportbedrifter, men at en stor del av norsk næringsliv baserer seg på salg av importvarer.

– Når den svake kronen gjør at innkjøpsprisen øker, må man sette opp prisene for å beholde marginene. Men mange bransjer opplever så stor konkurranse at det ikke lar seg gjøre. Da kan det fort ende i skifteretten, sier kredittøkonomen.

Analyseselskapet Bisnode slår fast at konkurstallene gir et bilde på hvordan det går i et næringsliv samlet sett.

– Konkurs for en bedrift gir kraftige ringvirkninger for andre bedrifter som ikke får pengene sine, så de selv risikerer å gå over ende. Det er derfor viktig at man passer godt på de virksomhetene man handler med og jevnlig sjekker kredittevnen, sier Ruud.