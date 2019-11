Nyheter

Kraftmontasje signerte onsdag 13. november kontrakten med Statens Vegvesen og Skanska på levering av alle tekniske installasjoner for prosjekt Nordøyvegen. Prosjektet består av tre undersjøiske tunneler, én landtunnel og tre broer. – Prosjektet vil pågå i over to år, og gi selskapet enda mer utviklingspotensial, skriver de i en pressemelding.