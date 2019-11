Møre og Romsdal Lektorlag med bekymringsmelding til kunnskapsministeren

Nyheter

Det skriver Møre og Romsdal Lektorlag i en pressemelding.

– Vi har lenge vært svært bekymret for situasjonen for Møre og Romsdal fylkeskommunes videregående skoler, og med de foreslåtte økonomiske kuttene vil den bli enda verre, sa Pål Aarsæther, leder for Møre og Romsdal lektorlag i en pressemelding.

Leder i Møre og Romsdal lektorlag: – Vi reiser til Oslo for å levere bekymringsmelding til Sanner Det sier leder i Møre og Romsdal lektorlag, Pål Aarsæther. Han forteller at de ikke aksepterer fylkesrådmannens kuttforslag i den videregående skolen i fylket.

På møtet med Jan Tore Sanner hadde Aarsæther med seg styremedlemmene Siv Bente Ringseth, Lin-Marita Sandvik og Målfrid Tornes.

Bekymringsmeldingen dekker flere punkter:

Manglende ressurser til å drifte skolene forsvarlig: I henhold til Kostra-tallene, vennligst se vedlagt kronikk fra ett år tilbake, har Møre og Romsdal fylkeskommune lenge ligget på bunn når det gjelder utgifter til de videregående skolene. Dette i forhold til de fylkene det er naturlig for Møre og Romsdal å sammenligne seg med. Derimot fremstår administrasjons-kostnadene som vesentlig høyere. Med kuttene på 50 millioner kroner som er foreslått nå i høst, og flere nedskjæringer til neste år, vil situasjonen bli enda verre.

På grunn av innsparinger får heller ikke elevene sine lovpålagte timer med undervisning i de forskjellige fagene, og vikarer blir heller ikke satt inn ved korttidsfravær.

De varslede nedskjæringene i skoletilbudet vil gå utover flere utdanningsprogram som er svært viktige for nærings- og matfylket Møre og Romsdal. Dette er linjer som skal sikre kompetanse og fagarbeidere for å utvikle næringene og lokalsamfunnene våre videre.

Møre og Romsdal fylkeskommune fremstår med manglende evne til politisk dialog. Møre og Romsdal lektorlag har prøvd å få både politikere og administrasjon i tale, uten hell. Vi opplever at våre innsigelser, for eksempel vedrørende bortfall i elevenes lovpålagte undervisningstimer, ikke blir tatt hensyn til.

Det er med bakgrunn i disse punktene Møre og Romsdal Lektorlag er bekymret for at Møre og Romsdal fylkeskommune svikter i sitt:

A) Politiske oppdrag – ved å ikke sørge for god dialog med fagforeningene.

B) Undervisningsoppdrag - ved å ikke gi elevene de lovpålagte undervisningstimene.

C) Samfunnsoppdrag - ved å ikke tilby de utdanningsprogrammene næringene i fylket trenger for å eksistere og utvikle seg.

– På møtet ba vi derfor Jan Tore Sanner om at Kunnskapsdepartementet går igjennom Møre og Romsdals fylkeskommunes praksis på disse punktene, avsluttet Aarsæther i pressemeldingen.