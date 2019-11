Flere kommunepolitikere inhabil i gondolsaka

Nyheter

Rådmann Toril Hovdenak anbefaler at varaordfører Magnhild Vik (Sp) og tidligere ordfører Lars Olav Hustad (H) vurderes som inhabil i å delta i behandlinga av gondolsaka. Når det gjelder Knut Johan Stenerud (H) og Tobjørn Rødstøl (Sp) mener rådmannen at de to er inhabil.