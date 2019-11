Nyheter

Våpenhvile inngått mellom Jihad og Israel

Islamsk hellig krig (Jihad) sier en våpenhvileavtale er inngått etter to dager med voldelige kamper med Israel. Totalt 32 palestinere har blitt drept de siste to dagene.

Avtalen innebærer at Jihad umiddelbart stopper all vold, mens Israel ikke skal utføre flere målrettede angrep og angrep mot demonstranter på Gazastripen, skriver Haaretz.

Fortsatt på frifot etter knivstikking

En 23 år gammel mann ble onsdag kveld knivstukket i området Kværnerdalen i Oslo, melder politiet. Han skal være moderat til alvorlig skadd og behandles på sykehus.

Mannen har opplyst til politiet at tre gutter i 15-årsalderen står bak volden. Politiet har avsluttet det aktive søket, og de mistenkte er fortsatt på frifot.

Zlatan forlater LA Galaxy

Zlatan Ibrahimovic og LA Galaxy har blitt enige om å gå hver til sitt. Det bekreftet begge parter onsdag kveld.

«Vi takker Zlatan for hans profesjonalitet og hans umåtelige påvirkning på Los Angeles-samfunnet og fotballsamfunnet i Nord-Amerika som helhet», heter det i en uttalelse på klubbens hjemmeside.

To drept i sammenstøt i Bolivia

Tilhengere av avgåtte president Evo Morales støtte sammen med sikkerhetsstyrker flere steder i Bolivia onsdag.

To unge menn, en av dem omtalt å være i 20-årene, ble skutt under sammenstøt mellom Morales-tilhengere og politi i Yapacani, utenfor byen Santa Cruz øst i Bolivia, bekrefter myndighetene.

Mann pågrepet for skogbranner i Australia

Australsk politi har pågrepet en mann for å tenne på skog sør for Sydney. Mannen ble tatt på fersken av politi og redningsarbeidere om lag 80 kilometer sør for Sydney onsdag.

Det har vært – og er fortsatt – en rekke skogbranner i delstaten. Fire personer har mistet livet som følge av brannene.