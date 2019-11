Ser med uro på fylkeskutt

Nyheter

Det skriver formannskapet i en pressemelding.

Det er særlig kuttene i fergetilbudet og den foreslåtte nedleggelsen av tannklinikken som uroer formannskapet.

Her er hele uttalen fra formannskapet:

«Formannskapet i Midsund kommune ser med uro på de forslåtte kutta fra fylkesrådmannen i Møre og Romsdal fylkeskommune. Vi mener at både kutt i fergetilbud, økte satser, samt nedlegging av tannklinikken vil medføre uforholdsmessige ulemper for et lite øysamfunn.

For det første har vi ikke døgnåpen vei, noe som allerede medfører store ulemper for pendlere, næringsliv og befolkningen forøvrig. Når veien i tillegg skal stenges ytterligere, vil disse ulempene bare øke.

Kostnadene ved å være øyboer er allerede store, ved de foreslåtte takstøkningene samt innføring av autopass på alle fergestrekninger, vil dette belaste befolkningen økonomisk på en uholdbar måte.

Alle som må pendle til jobb, alle som deltar i ulike aktiviteter på fritida, alle som må ta fri fra jobb for å følge barn til tannlege i byen etc. får økt sine transportkostnader, og færre avganger vil øke tiden en står på kaia og venter. Dette vil samlet sett gjøre det vanskeligere og mindre attraktivt for unge mennesker og næringsliv å etablere seg i øysamfunn.

Mange av våre næringsdrivende har sitt daglige arbeid på fastlandet, eller er avhengig av å få varer inn fra fastlandet, økte fergekostnader gjør at de ikke konkurrerer på like vilkår.

Klimahensyn og det grønne skiftet er allerede godt i gang i Møre og Romsdal, gjennom satsing på el- ferger. Vi synes det er helt feil at fylket i tillegg til disse investeringene straffes ytterligere økonomisk. Disse fergene er dyrere å bygge, mens overføringene fra staten har stått stille.

Den statlige underfinansieringen av fergedrifta bare øker de økonomiske utfordringene for ett fylke som har så mange fergestrekninger, og bidrar ytterligere til å forverre en allerede utfordrende situasjon.

Formannskapet i Midsund er kritiske til forslaget om å legge ned tannklinikken vår. Vi har ikke hatt problem med å rekruttere tannlege de siste åra, og konsekvensene av å legge ned er store for flere grupper. Både eldre hjemmeboende og de i institusjon, skoleelever, samt brukere med spesielle behov vil måtte bruke både tid og penger på å komme seg til tannlege. Mange er avhengige av andres hjelp til å klare dette, noe som vil medføre at pårørende må ta seg fri for å hjelpe. Dette gjelder også de med små barn.

Kombinasjonene av økte kostnader og færre avganger er spesielt uheldig. Konsekvensene av fylkets dårlige økonomi påføres enkeltmennesker og slik kan vi ikke ha det.

Vi forventer at fylkespolitikerne tar tak i situasjonen og arbeider opp mot regjering og storting i forhold til underfinansieringen av fergedrifta, slik at de økte kostnadene legges inn i rammeoverføringen til fergefylka fra 2020.

Likedan at de ser på de fremlagte kuttforslagene fra fylkesrådmannen på nytt, slik at vi som er avhengige av ferge ikke må ta en uforholdsmessig stor del av konsekvensene, og kostnadene ved de foreslåtte innsparingene.»

