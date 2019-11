Nyheter

Politiet etterlyser vitne

Politiet ønsker å komme i kontakt med en mann som var på stedet, der en mann i 30-årene omkom og en ble alvorlig skadd i en frontkollisjon på fylkesvei 120 i Nannestad.

I påvente av ambulanse skal en person ha hatt den ene av to alvorlige skadde personer inne i sin bil. Politiet opplyser natt til tirsdag at de ønsker å komme i kontakt med denne mannen.

Morales på vei til Mexico

Bolivias avgåtte president Evo Morales er på vei til Mexico etter at han fikk innvilget asyl i landet.

Morales gikk av som president i Bolivia søndag etter omfattende protester i kjølvannet av presidentvalget etter påstander om valgfusk.

Skogbrann stenger skoler i Australia

Mer enn 600 skoler holdes tirsdag stengt i New South Wales som følge av de kraftige skogbrannene i den australske delstaten.

Tirsdag var det ventet opp mot 40 grader og kraftig vind flere steder. Brannvesenet frykter flere nye branner eller at brannene sprer seg. 3.000 brannmenn jobber på spreng for å slukke de over 50 brannene i den østlige delstaten.

USA fordømmer volden i Hongkong

USA sier de er «dypt bekymret» over urolighetene i Hongkong, der to er kritisk skadd og flere er innlagt på sykehus etter sammenstøt.

Talsperson Morgan Ortagus i det amerikanske utenriksdepartementet sier mandag at USA fordømmer volden fra begge sider.

Sterling går glipp av kvalifisering

Manchester City-spilleren Raheem Sterling får ikke spille EM-kvalifisering mot Montenegro etter at han mandag fortsatte krangelen som oppsto med Liverpool-forsvareren Joe Gómez under kampen på Anfield søndag.

Mandag kveld ble det klart at England-sjefen Gareth Southgate hadde bestemt seg for å utelate Sterling fra laget som skal møte Montenegro torsdag, skriver BBC. Bakgrunnen er nettopp krangelen med Gómez.